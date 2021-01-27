Народные депутаты предлагают Кабинету Министров Украины вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии за первые 100 кВт/ч.

Соответствующий проект постановления №4650 был сегодня зарегистрирован в Верховной Раде.

Его авторами выступили десятки нардепов, в том числе от “Слуги народа”.

Речь, идет о возвращении льготной нормы, согласно которой потребители электроэнергии ранее платили в месяц за первые 100 кВт/ч по 90 копеек, а за каждый последующий кВт/ч — по 168 копеек.

В конце декабря 2020 года Кабинет Министров отменил льготный тариф на первые 100 кВт/ч. для бытовых потребителей (с 1 января 2021 года).

Зарегистрированным в ВР проектом постановления предлагается “рекомендовать Кабинету Министров принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги”.

Так, КМУ совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложено рассмотреть возможность:

введения госрегулирования тарифов, в частности установления предельных уровней торговой надбавки (наценки) к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ);

внесения изменений в фиксированные тарифы на электрическую энергию (предлагается установить отдельный тариф на электроэнергию для населения – за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц).

Кроме того, нардепы предлагают установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов, – за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании Парламента глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко призывал коллег по фракции и из других политсил присоединяться к этой законодательной инициативе: