Соответствующий проект постановления №4650 был сегодня зарегистрирован в Верховной Раде.
Его авторами выступили десятки нардепов, в том числе от “Слуги народа”.
Речь, идет о возвращении льготной нормы, согласно которой потребители электроэнергии ранее платили в месяц за первые 100 кВт/ч по 90 копеек, а за каждый последующий кВт/ч — по 168 копеек.
В конце декабря 2020 года Кабинет Министров отменил льготный тариф на первые 100 кВт/ч. для бытовых потребителей (с 1 января 2021 года).
Зарегистрированным в ВР проектом постановления предлагается “рекомендовать Кабинету Министров принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги”.
Так, КМУ совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложено рассмотреть возможность:
- введения госрегулирования тарифов, в частности установления предельных уровней торговой надбавки (наценки) к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ);
- внесения изменений в фиксированные тарифы на электрическую энергию (предлагается установить отдельный тариф на электроэнергию для населения – за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц).
Кроме того, нардепы предлагают установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов, – за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.
Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании Парламента глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко призывал коллег по фракции и из других политсил присоединяться к этой законодательной инициативе:
- Ранее фракция “Европейской Солидарности” в Верховной Раде внесла проект постановления, которым предлагает вернуть льготный тариф на электроэнергию, а также запретить ее импорт из России и Беларуси.