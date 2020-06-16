Народные депутаты поддержали в целом законопроект № 3297 относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“За” проголосовали 344 народных депутатов Украины.

В частности, законопроект направлен на защиту субъектов хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам (займам).

Документом предусматривается внести дополнения в Хозяйственный кодекс Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина и / или в тридцатидневный период после дня его завершения выплат по договору, заемщик освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пени за такие просрочки.