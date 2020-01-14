Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины №2494 доложила министр социальной политики Юлия Соколовская.
Она отметила, что законопроект предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также введение государственной социальной помощи на уход одиноким лицам, достигшим 80 летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Также в проекте закона говорится о увеличении размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается в соответствии с Законом Украины “О государственной помощи семьям с детьми”, с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич доложил о решении комитета рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект за основу и в целом.
По результатам голосования он был принят за основу 276 голосами.
- Верховная Рада Украины приняла в целом проект изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год, предусматривающий направление 2 млрд гривен на новую бюджетную программу “Фонд развития предпринимательства”.