Верховная Рада планирует усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины №2494 доложила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Она отметила, что законопроект предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также введение государственной социальной помощи на уход одиноким лицам, достигшим 80 летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Также в проекте закона говорится о увеличении размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается в соответствии с Законом Украины “О государственной помощи семьям с детьми”, с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич доложил о решении комитета рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект за основу и в целом.

По результатам голосования он был принят за основу 276 голосами.