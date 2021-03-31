Соответствующая информация была опубликована на сайте НАПК.
В разделе “Ценное движимое имущество” Устинова отметила кота, собаку и первую в Украине футболку Ukraine Fuck Corruption.
Нардеп уточнила, что “собака-тапки-погрызяка” – собака породы лабрадор по кличке Коди, друг семьи.
“Шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Досталась в наследство от семьи с Луганской области, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью”, – говорится в документе.
Кот, который в декларации указывается как “котик-муркотык”, принадлежит ее мужу. Домашнему животному по кличке Жорик пять лет.
“Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлыкает колыбельные вечерам, утром поднимает лучше, чем будильник”, – описывает кота Устинова.
Нардеп также задекларировала футболку с надписью Ukraine Fuck Corruption.
Остальное задекларированное состояние депутата и ее мужа – средства, недвижимость и транспортные средства.
- Ранее сообщалось, что заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал храм, находящийся в Черкасской области.
- Президент Владимир Зеленский задекларировал за прошлый год 19,1 млн гривен доходов.