Народный депутат Украины Александра Устинова, избранная от партии "Голос", в декларации о доходах 2020 года в разделе ценное движимое имущество указала "собаку-тапки-погризяку" и "котика-муркотика".

Соответствующая информация была опубликована на сайте НАПК.

В разделе “Ценное движимое имущество” Устинова отметила кота, собаку и первую в Украине футболку Ukraine Fuck Corruption.

Нардеп уточнила, что “собака-тапки-погрызяка” – собака породы лабрадор по кличке Коди, друг семьи.

“Шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Досталась в наследство от семьи с Луганской области, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью”, – говорится в документе.

Кот, который в декларации указывается как “котик-муркотык”, принадлежит ее мужу. Домашнему животному по кличке Жорик пять лет.

“Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлыкает колыбельные вечерам, утром поднимает лучше, чем будильник”, – описывает кота Устинова.

Нардеп также задекларировала футболку с надписью Ukraine Fuck Corruption.

Остальное задекларированное состояние депутата и ее мужа – средства, недвижимость и транспортные средства.