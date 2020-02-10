Об этом сообщают #Буквы.

Так, сегодня в Печерском райсуде Киева рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения волонтеру Марусе Зверобой.

После того, как судьи удалились в совещательную комнату, Зверобой перед журналистами высказала свое мнение о том, что Зеленский прибыл в Ватикан в бронежилете.

“Я объективно считаю, что наш президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что он главнокомандующий воюющей страны не должен обижаться на двух девочек за фразу: “Если ты будешь угрожать ветеранам – тебя подорвут”.. Хочу чтобы все услышали, что отныне предупреждение президента – это статья. Он предупреждения считает угрозами… Я хочу его видеть, хочу видеть его глаза. Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она.

Как известно, София Федина и Маруся Зверобой подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Зверобой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.