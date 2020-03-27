Об этом шла речь на брифинге главы МВД.

Министр напомнил, что в связи с пандемией COVID-19 в Украине открываются заводы по производству этилового спирта и в ближайшее время дезинфицирующие средства будут доступны по всей стране.

“Теперь принято решение: все эти заводы открываются, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене”, — сказал он.

Также Аваков назвал этиловый спирт “международной валюты” Украины и заявил, что страна начнет поставки в пострадавшие от COVID-19 страны, когда рынок будет насыщен.

“И это наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами”, — добавил он.

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