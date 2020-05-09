Сегодня в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Одессе толпы людей принесли цветы к памятнику Неизвестному матросу.

Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Полиция пускает всех, но нужно пройти через металлоискатель. Многие пришли с детьми. При этом, некоторые люди пришли без масок, в то же время, сотрудники полиции диалога раздают их бесплатно всем желающим.

В целом обстановка спокойная, но иногда вспыхивают словесные перепалки. Однако правоохранители задержали одного человека, а также заметили женщину с ленточкой, похожей на георгиевскую.

Кроме того, полиция и активисты заблокировали автопробег партии “Оппозиционная платформа – За життя” (ОПЗЖ) в районе Одесского морского вокзала. Причиной остановки было проведение массового мероприятия.

После часовых переговоров с правоохранителями машины начали выпускать по одной с интервалом в 5-10 минут, сняв с автомобилей политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью “Спасибо за победу” и золотой звездой.

Напомним, в Киеве в парке Вечной Славы проходит акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вход в парк ограничен, поэтому там образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.