Глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп Павел Сушко заявил, что кинотеатры в Украине могут открыться со 2 июля.

Об этом Сушко сообщил в Telegram.

Такое решение приняли на встрече министр здравоохранения Максим Степанов, глава Минкульта Александр Ткаченко, нардепы и представителями кинотеатров.

“Из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. До июля им просто не с чем встречать зрителя”, – написал Сушко.

Отмечается, что стороны предварительно определили, что кинотеатры запустят свою работу со 2 июля.