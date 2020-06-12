Об этом Сушко сообщил в Telegram.
Такое решение приняли на встрече министр здравоохранения Максим Степанов, глава Минкульта Александр Ткаченко, нардепы и представителями кинотеатров.
“Из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. До июля им просто не с чем встречать зрителя”, – написал Сушко.
Отмечается, что стороны предварительно определили, что кинотеатры запустят свою работу со 2 июля.
- По состоянию на утро 11 июня в Украине зафиксировано 29 тысяч 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 689 новых случаев. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.
- По состоянию на 11 июня восемь областей и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина. Это Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.