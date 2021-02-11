Возможная причина, по которой многие законодатели-республиканцы не поддержат объявление импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу в Сенате, заключается в том, что они не хотят потерять поддержку избирателей.

Об этом пишет Vox.

Так, согласно новому опросу, проведенному Vox и Data for Progress, 69 процентов республиканцев заявили, что они с меньшей вероятностью проголосуют за политического кандидата в своем штате, если этот человек признает Трампа виновным. При этом 56 процентов республиканцев заявили, что они будут гораздо реже поступать так.

Многие республиканцы также указывают, что они не считают, что Трамп виноват в штурме Капитолия 6 января.

В целом, только 22 процента опрошенных республиканцев обвиняют Трампа в восстании по сравнению с 91 процентом демократов и 64 процентами независимых избирателей.

Поддержка процесса импичмента также разделяется по партийным линиям: 12 процентов республиканцев согласны с тем, что Сенат должен признать Трампа виновным; так же считают 82 процента демократов и 52 процента независимых избирателей.

В целом 48 процентов вероятных избирателей считают, что Трампа следует признать виновным.

Отмечается, что на этой неделе всего шесть республиканцев в Сенате проголосовали за продолжение второго судебного процесса по импичменту Трампу, что позволяет предположить, что подавляющее большинство законодателей готовы проголосовать за оправдание Трампа.

Хотя возможно, что некоторые республиканцы проголосовали за прекращение судебного разбирательства, потому что они считают его неконституционным, или потому, что они не думают, что действия Трампа могут повлечь за собой импичмент.

Кроме того, данные опроса показывают, что негативная реакция избирателей также быть фактором, из-за которого Трампа могут оправдать.

Опрос проводился с 5 по 7 февраля с участием 1 213 вероятных избирателей. Его погрешность составляет 2,8 процентных пункта.

Добавим, что для республиканцев в Сенате процесс импичмента знаменует ключевой переломный момент. Трампа по-прежнему поддерживает большинство избирателей-республиканцев, поэтому законодатели вряд ли полностью отрекутся от него, несмотря на его попытки отменить выборы и штурм Капитолия, которому предшествовали заявления экс-президента.