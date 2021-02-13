Найбільше День святого Валентина хвилює мешканців Черкаської, Сумської та Тернопільської областей, про що свідчить аналіз запитів у Google.

Про це поінформували в Інституті масової інформації (ІМІ).

Експерти ІМІ провели аналіз запитів користувачів Google за останні 10 років.

Виявилося, що найбільше зацікавлені в інформації щодо Дня закоханих жителі вказаних трьох областей.

А найменше в інформації щодо цього свята виявилися зацікавленими мешканці Криму (зокрема, м. Севастополь), Львівської та Донецької областей.

При цьому, в окремо взяті роки лідерство за запитами до Дня закоханих утримували мешканці таких областей:

• Кіровоградська область гуглила день Валентина більше від усіх інших регіонів України (в 2011, 2017, 2019, 2020 рр._;

• Черкаська область – в 2014, 2014, 2018 рр.;

• Тернопільська область – в 2010, 2013 рр.;

• Закарпатська область – в 2016 рр.;

• Чернівецька область – в 2012 рр.

Крім того, аналіз продемонстрував, що в 2014-2015 роках, коли відбувалася активна фаза війни на Донбасі та анексії Криму, українці значно менше цікавилися Днем святого Валентина.

Для аналізу експерти обрали дані за період з 1 лютого 2010 по 16 лютого 2020 років.

Ключові слова – “День (Святого) Валентина”. Охоплення – усі регіони України, плюс Київ та Севастополь як окремі адміністративні одиниці.

“Google присвоює запитам бали від 0 до 100, де 100 балів означають найбільшу частку популярності запиту, і пропорційно до цього, 50 балів – рівень популярності запиту вдвічі нижче, і т.п. Чим більше балів, тим вища частка популярності запиту в окремому регіоні, серед всіх інших запитів”, – уточнили в ІМІ.