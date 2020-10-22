Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2020 год в сторону уменьшения – до 4,1%.

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

Так, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 4,7 % (в июльском прогнозе) до 4,1 %.

“Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале, Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения – до 4,1%. Ускорение роста цен в конце этого года будет определяться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также удорожанием энергоносителей”, – говорится в сообщении

При этом НБУ ухудшил прогноз инфляции на следующий год с 5,5% до 6,5%.

В Нацбанке подчеркивают, что в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% “под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу”.

“Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона (5% ± 1, – ред.) будет временным. Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста”, – заявили в пресс-службе.

Стоит отметить, что НБУ сохранил свои инфляционные прогнозы на 2022 год – инфляция снизится до 5%.

Что касается ВВП, то прогноз на текущий год остается неизменным.

“Украинская экономика сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%… Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений”, – рассказали в НБУ.

Отмечается, что основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса.

“Важной предпосылкой такого сценария является отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире”, – уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что правление Национального банка в очередной раз приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. В то же время в НБУ готовы будут повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления.