Об этом сообщает издание “Экономическая правда” со ссылкой на данные Нацбанка.

Отмечается, что 13 ноября 2020 состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков строками:

– до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4 банков на общую сумму 431,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых

– до 1820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 12 банков на общую сумму 16146000000 грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.

“Укрэксимбанк” (10,76 млрд грн),

“Альфа-Банк” (2,8 млрд грн),

“Аккордбанк” (700 млн грн),

“ТАСкомбанк” (570 млн грн),

“Альянс” (500 млн грн),

“Банк 3/4” (257 млн ​​грн),

“Сич” (250 млн грн),

“Первый инвестиционный банк” (185 млн грн),

“Львов” (139 млн грн),

“Кредит Днепр” (115 млн грн),

“Индустриалбанк” (75 млн грн),

“Кристалбанк” (63 млн грн),

“Авангард” (60 млн грн),

“Пиреус Банк” (40 млн грн),

“Грант” (46 млн грн),

“Глобус” (19 млн грн).

В комментарии #Буквам инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что рефинансирование может означать начало эмиссии гривны. Эксперт подтверждает, что внешних инвесторов, которые хотели бы купить ОВГЗ, на самом деле сейчас нет.

Что касается прогнозов для Украины после выдачи рефинансирования банкам, то Сергей Фурса предлагает подождать результатов аукциона.