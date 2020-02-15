Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не следует забывать о войне в Украине, которая длится уже почти шесть лет, потому что она - в Европе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что в годовом отчете Мюнхенской безопасности конференции только восемь упоминаний об Украине. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как Президента Украины, которая шестой год подряд защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый, на мой взгляд, вопрос: а не рано все начали успокаиваться? Это, скажу откровенно, опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете есть немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ж не вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно”, – сказал Зеленский.

Он считает, что некорректно говорить “война в Украине”, потому что эта война продолжается в Европе.

“Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить” война в Украине “. Это война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько, сколько Вторая мировая война, представьте себе. Да, мы как никто другой стремимся прекратить эту войну. И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут из любых международных докладов”, – подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что будет считать решением конфликта тот момент, “когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ, когда к нам вернутся наши люди и все украинские территории: и Донбасс, и Крым”.