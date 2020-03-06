Юлия Кузьменко, которую следствие считает исполнителем убийства Павла Шеремета в 2016 году, отказалась от прохождения проверки на полиграфе из-за недоверия к экспертам.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В полиции отметили, что ранее Кузьменко дала согласие на прохождение теста на полиграфе, однако 26 февраля отказалась из-за отсутствия адвоката. Позже, 4 марта, она повторно отказалась от прохождения проверки на полиграфе из-за того, что не доверяет предложенным государственным экспертам.

“Подозреваемая по делу убийства Павла Шеремета Юлия Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа.

Сначала отказ был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы определенного ею адвоката, а в этот раз — недоверием к аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опросы с применением полиграфа”, — говорится в сообщении.

Кузьменко указала, что согласна на проведение экспертизы “в любом другом учреждении с привлечением независимых международных экспертов”.