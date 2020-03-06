Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
В полиции отметили, что ранее Кузьменко дала согласие на прохождение теста на полиграфе, однако 26 февраля отказалась из-за отсутствия адвоката. Позже, 4 марта, она повторно отказалась от прохождения проверки на полиграфе из-за того, что не доверяет предложенным государственным экспертам.
“Подозреваемая по делу убийства Павла Шеремета Юлия Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа.
Сначала отказ был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы определенного ею адвоката, а в этот раз — недоверием к аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опросы с применением полиграфа”, — говорится в сообщении.
Кузьменко указала, что согласна на проведение экспертизы “в любом другом учреждении с привлечением независимых международных экспертов”.
- Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.
- Уже бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд. В связи с этим досудебное расследование было продлено на срок до четырех месяцев.