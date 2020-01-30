Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд.

Об этом он сказал в интервью агентству “Интерфакс Украина”.

По словам главы Офиса Генпрокурора, на момент, когда происходил брифинг Министерства внутренних дел и задержание подозреваемых, доказательств было собрано немало. Но тех доказательств было достаточно для проведения конкретных процессуальных решений.

Впрочем, после сообщения подозрения конкретным лицам, доказательства необходимо было собирать дальше.

Чтобы дело передать в суд, по мнению Рябошапки, необходимо собрать еще доказательства.

“Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно”, – заявил он.

Рябошапка отметил, что для того, чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину людей, которым было объявлено подозрение, уже подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования.

“Уже по тому, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны доказательства, мы будем принимать решение”, – пояснил Генпрокурор.

Говоря о реакции общества, волонтеров и военнослужащих на то, кому предъявили подозрение, Рябошапка заявил:

“Это и усложняет, и возлагает еще больше ответственности. Мы понимаем, что доказательства должны быть настолько весомыми, чтобы убедить людей, которые, возможно, не совсем объективны“.

12 декабря на срочном брифинге по делу об убийстве Шеремета присутствовали Президент Владимир Зеленский и Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест. 24 января суд смягчил меру пресечения для Яны Дугарь.