Об этом говорится в заявлении депутатов.
Такое заявление сделали депутаты “Европейской народной партии” (EPP), “Прогрессивного альянса социалистов и демократов” (S&D), партий “Зеленые – Европейский свободный альянс” (Greens/EFA), “Восстанавливая Европу” (Renew Europe) и “Европейские консерваторы и реформисты” (ECR).
“Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании к новым и свободным выборам под наблюдением независимых наблюдателей”, – заявили депутаты.
Также в Европарламенте осудили аресты, насилие и пытки мирных демонстрантов и призвали власти Беларуси к всестороннему расследованию.
Депутаты предложили ЕС назначить специального представителя для Беларуси, чтобы поддержать процесс мирной передачи власти.
Отдельно в Европарламенте призвали Россию воздержаться от любого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены – противодействовать любым действиям РФ в случае вмешательства.
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