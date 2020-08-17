#Буквы собрали информацию, что сейчас происходит в Беларуси.
Тихановская обнародовала новое видеообращение
Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением, в котором заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, чтобы освободить политзаключенных и провести новые выборы.
“Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов”, – сказала Тихановская.
МТЗ объявил забастовку
Минский тракторный завод объявил забастовку, рабочие начали покидать территорию предприятия.
Утром состоялась встреча представителей трудовых коллективов с гендиректором в здании заводоуправления.
К визиту люди подготовились и составили обращение, в котором изложили требования.
К бастующим присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании
На забастовку вышли режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об увольнении.
Сотрудники государственного вещателя требуют от руководителя компании Ивана Эйсмонта признать недействительными результаты выборов президента Беларуси, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.
Лукашенко прилетел к бастующим работникам заводов на вертолете
Александр Лукашенко прилетел на вертолете к бастующим работникам предприятий в Минске. Он заявил, что повторных президентских выборов, которые хотят протестующие и участники забастовки, не будет.
“Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – сказал Лукашенко рабочим.
Также он добавил, что в случае повторных выборов заводы придут в упадок.
В Беларуси на несколько минут исчез интернет
В Минске и других городах Беларуси на несколько минут отключили домашний и мобильный интернет.
По информации Euroradio, перебои с доступом к сети начались сразу после протеста рабочих на Минском заводе колесных тягачей, которые встретили Александра Лукашенко с криками “Иди”.
Забастовки продолжаются по всей стране
Колонна бастующих идет от Минского завода колесных тягачей, где был Лукашенко, на Минский автомобильный завод. Между тем, демонстранты собрались у зданий телеканала ОНТ на Коммунистической и БТ на Макаенци.
Протестуют также на Беларуськалий, БМЗ, МТЗ.
Минск. Фотографии митинга работников заводов и тех, то к ним присоединился.
Фото: Ольга Шукайло pic.twitter.com/RrfM47B4lB
— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020
Митинг у здания ОНТ днем 17 августа. pic.twitter.com/IjPWxskFx3
— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020
Два сотрудника белорусского МИД вышли на пикет у здания ведомства
Под зданием белорусского МИД работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок устроил одиночный пикет. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.
Казаченок обратился к силовикам и призвал их не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков, помнить про честь и совесть.