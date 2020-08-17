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Тихановская обнародовала новое видеообращение

Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением, в котором заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, чтобы освободить политзаключенных и провести новые выборы.

“Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов”, – сказала Тихановская.

МТЗ объявил забастовку

Минский тракторный завод объявил забастовку, рабочие начали покидать территорию предприятия.

Утром состоялась встреча представителей трудовых коллективов с гендиректором в здании заводоуправления.

К визиту люди подготовились и составили обращение, в котором изложили требования.

К бастующим присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании

На забастовку вышли режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об увольнении.

Сотрудники государственного вещателя требуют от руководителя компании Ивана Эйсмонта признать недействительными результаты выборов президента Беларуси, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.

Лукашенко прилетел к бастующим работникам заводов на вертолете

Александр Лукашенко прилетел на вертолете к бастующим работникам предприятий в Минске. Он заявил, что повторных президентских выборов, которые хотят протестующие и участники забастовки, не будет.

“Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – сказал Лукашенко рабочим.

Также он добавил, что в случае повторных выборов заводы придут в упадок.

В Беларуси на несколько минут исчез интернет

В Минске и других городах Беларуси на несколько минут отключили домашний и мобильный интернет.

По информации Euroradio, перебои с доступом к сети начались сразу после протеста рабочих на Минском заводе колесных тягачей, которые встретили Александра Лукашенко с криками “Иди”.

Забастовки продолжаются по всей стране

Колонна бастующих идет от Минского завода колесных тягачей, где был Лукашенко, на Минский автомобильный завод. Между тем, демонстранты собрались у зданий телеканала ОНТ на Коммунистической и БТ на Макаенци.

Протестуют также на Беларуськалий, БМЗ, МТЗ.

Минск. Фотографии митинга работников заводов и тех, то к ним присоединился. Фото: Ольга Шукайло pic.twitter.com/RrfM47B4lB — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Митинг у здания ОНТ днем 17 августа. pic.twitter.com/IjPWxskFx3 — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Два сотрудника белорусского МИД вышли на пикет у здания ведомства

Под зданием белорусского МИД работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок устроил одиночный пикет. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

Казаченок обратился к силовикам и призвал их не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков, помнить про честь и совесть.