Об этом сообщает издание Variety.

Съемки проходили на локациях в Великобритании.

В течение года их несколько раз приостанавливали из-за пандемии коронавируса COVID-19.

“Это завершение второго сезона! Белый волк ждет вас на континенте”, – говорится в сообщении на официальных страницах сериала в соцсетях.

Оно сопровождается фотоснимком актера Генри Кавилла, который исполняет главную роль в сериале.

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Также опубликован небольшой видеоролик о съемках второго сезона “Ведьмака”. В подписи к нему указано, что в съемках были задействованы 15 локаций, 89 актеров и 1200 членов команды.

Сообщается, что второй сезон “Ведьмака” выйдет в 2021 году.

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Как отмечает Variety, в Netflix раскрыли, о чем будет основная сюжетная линия второго сезона сериала.

“Убежденный, что Йеннифер погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии приводит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, – в дом своего детства Каер Морхен. В то время, как короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного: таинственной силы, которой она владеет внутри”, – говорится в кратком описании.

К своим ролям во втором сезоне “Ведьмака” вернулись Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цирилла) и Аня Чалотра (Йеннифер).

Также в сериале появятся новые персонажи в исполнении Аджоа Андо (“Бриджертоны”), Кима Бодниа (“Убивая Еву”), Лиз Карр (“Безмолвный свидетель”), Кевина Дойла (“Аббатство Даунтон”), Криса Фултона (“Бриджертоны”) и других.

Среди режиссеров сериала – Стивен Сурджик (“Академия Амбрелла”), Сара О’Горман (“Проклятые”), Эд Базалджетт (“Последнее королевство”) и Луиз Хупер (“Обман”).

Как известно, сериал “Ведьмак” основан на цикле фэнтези-книг польского писателя Анджея Сапковского. Главным героем является Геральт из Ривии – охотник за монстрами, который подвергся в детстве серии мутаций.

Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на сервисе Netflix.