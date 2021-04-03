Об этом сообщает Reuters.

В связи с этим решением было отменено около 10 000 запланированных вакцинаций.

Решение было принято после новых отчетов агентства по мониторингу лекарственных средств Lareb и обсуждений с органами здравоохранения.

Ранее в Lareb сообщили, что получили пять сообщений об обширном тромбозе с низким уровнем тромбоцитов после вакцинации препаратом AstraZeneca, а одна женщина умерла. Эти инциденты произошли через 7-10 дней после прививки.

“Это женщины от 25 до 65 лет. У трех пациентов была обширная тромбоэмболия легочной артерии. Один умер, еще у одного было кровоизлияние в мозг”, – отметили в агентстве.

В свою очередь, в компании AstraZeneca заявили, что работают с голландскими властями, чтобы ответить на любые возникающие у них вопросы.