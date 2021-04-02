Об этом сообщает Reuters.

В частности, Комиссия по вакцинам Германии (STIKO), рекомендовала использовать другую COVID-вакцину при повторной вакцинации таких людей.

“До тех пор, пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой вакцины”, – говорится в заявлении комиссии.

К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

Ранее на этой неделе Германия заявила, что вакцину AstraZeneca следует вводить только людям в возрасте 60 лет и старше из-за редких, но серьезных побочных эффектов тромбоэмболии.

Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

О причинах изменения названия препарата не сообщалось.

  • В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
  • Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
  • В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
  • В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины от коронавируса.