Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Комиссия по вакцинам Германии (STIKO), рекомендовала использовать другую COVID-вакцину при повторной вакцинации таких людей.

“До тех пор, пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой вакцины”, – говорится в заявлении комиссии.

К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

Ранее на этой неделе Германия заявила, что вакцину AstraZeneca следует вводить только людям в возрасте 60 лет и старше из-за редких, но серьезных побочных эффектов тромбоэмболии.

Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

О причинах изменения названия препарата не сообщалось.