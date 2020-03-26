Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Кабинет Министров не давал никаких указаний по обустройству VIP-палат для чиновников.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников”, – отметил Шмыгаль.

Он также заявил, что обратился к представителям местной власти, чтобы на местах проверили информацию об отдельных палатах и отчитались.

“Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы”, — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Департамент охраны здоровья Киевской городской госадминистрации разослал столичным больницам приказ о подготовке особых условий лечения для VIP-пациентов. Информацию об этом обнародовал журналистский проект Bihus.Info, ссылаясь на текст соответствующего указа.