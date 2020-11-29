Нью-Йорк снова откроет школы, хотя ситуация с COVID-19 не улучшилась

Об этом сообщает журнал Time.
В воскресенье, 29 ноября, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что очное обучение будет возобновлено, а количество дней посещения занятий в неделю будет увеличено до 5.
По словам мэра, некоторые школы откроют начальные и подготовительные классы с 7 декабря, другим будет необходимо дополнительное время для подготовки. В частности, школы для учащихся с особыми потребностями на всех уровнях обучения, будут открыты с 10 декабря.
“Мы уверены, что сможем обеспечить безопасность школ”, — заявил Блазио.
Примечательно, что это заявление прозвучало менее чем через две недели после того, как Блазио объявил о закрытии школ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Школы в Нью-Йорке начали принимать учеников, родители которых согласились на очное обучение, в сентябре. Подавляющее большинство родителей предпочли, чтобы их дети учились удаленно.
Во время работы в школах были введены масочный режим и правила социального дистанцирования. Кроме того, уроки проводили всего 1-3 дней в неделю.
В начале ноября Нью-Йорк во время недельного массового тестирования у 3% жителей был выявлен коронавирус, после чего 19 ноября школы решили закрыть.
Теперь же Блазио заявляет о том, что в школах количество положительных тестов на коронавирус относительно небольшое, что позволяет продолжить их работу даже при 3% больных в городе и более.
Для студентов занятия также продолжатся, однако их, как и преподавателей, будут регулярно тестировать на коронавирус. Ранее город ставил целью проверять 20% учеников и учителей в месяц, теперь речь идет о еженедельном тестировании.
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