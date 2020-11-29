Нью-Йорк снова откроет школы, хотя ситуация с COVID-19 не улучшилась

Власти города Нью-Йорк приняли решение возобновить занятия в школах в обычном режиме, хотя эпидемия коронавируса не начала отступать.

Об этом сообщает журнал Time.

В воскресенье, 29 ноября, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что очное обучение будет возобновлено, а количество дней посещения занятий в неделю будет увеличено до 5.

По словам мэра, некоторые школы откроют начальные и подготовительные классы с 7 декабря, другим будет необходимо дополнительное время для подготовки. В частности, школы для учащихся с особыми потребностями на всех уровнях обучения, будут открыты с 10 декабря.

“Мы уверены, что сможем обеспечить безопасность школ”, — заявил Блазио.

Примечательно, что это заявление прозвучало менее чем через две недели после того, как Блазио объявил о закрытии школ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Школы в Нью-Йорке начали принимать учеников, родители которых согласились на очное обучение, в сентябре. Подавляющее большинство родителей предпочли, чтобы их дети учились удаленно.

Во время работы в школах были введены масочный режим и правила социального дистанцирования. Кроме того, уроки проводили всего 1-3 дней в неделю.

В начале ноября Нью-Йорк во время недельного массового тестирования у 3% жителей был выявлен коронавирус, после чего 19 ноября школы решили закрыть.

Теперь же Блазио заявляет о том, что в школах количество положительных тестов на коронавирус относительно небольшое, что позволяет продолжить их работу даже при 3% больных в городе и более.

Для студентов занятия также продолжатся, однако их, как и преподавателей, будут регулярно тестировать на коронавирус. Ранее город ставил целью проверять 20% учеников и учителей в месяц, теперь речь идет о еженедельном тестировании.