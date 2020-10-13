Об этом сообщается в Twitter Стэнфордского университета.

12 октября Нобелевский комитет назвал победителей премии по экономике – ими стали Пол Милгром и Роберт Уилсон “за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов”.

Во время онлайн-церемонии в США было далеко за полночь, и 72-летний Милгром в этот момент спал. Чтобы сообщить Милгрому о победе, 83-летний Уилсон вместе с супругой отправился к нему домой.

Подойдя к дому, Уилсон стал стучать и звонить в дверь, пока Милгром не проснулся.

“Пол, это Боб Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. Они пытаются связаться с тобой, но не получается. У них нет твоего номера”, — сказал ученый.

Супруга Уилсон сказала, что передала Нобелевскому комитету мобильный телефон Милгрома.

Уилсон рассказал, что он и его коллега по Стэнфордскому университету живут в 40 метрах друг от друга. А Милгром, ложась спать, выключил телефон, поэтому Роберт Уилсон и пришел к нему домой, чтобы разбудить и сообщить приятную новость.