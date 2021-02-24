Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

“Сегодня я объявил приказ о назначении и.о. руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины в 10 областях: Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской”, – написал он.

Известно, что в декабре 2020 Кабмин на внеочередном заседании назначил Мельника Вадима председателем Государственной фискальной службы. И уже тогда, новоназначенный председатель утвердил, что будет бороться с существующими преступными схемами и максимально быстро проведет кадровые изменения в структуре.

“Еще в декабре я говорил: кадровые изменения необходимы, поскольку они являются одним из ступеней на пути к решению проблемных вопросов в службе. Мы определили основные направления работы для новых руководителей: искоренить существование незаконных каналов реализации подакцизных товаров и ликвидировать деятельность налоговых “схем””, – отметил Вадим Мельник.