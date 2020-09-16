15 сентября компания Apple провела традиционную презентацию новых гаджетов и программного обеспечения, на которой представила новый iPad, смарт-часы Watch Series 6 и не только.

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На днях компания официально объявила дату презентации, на которой представит свои новинки. Примечательно, что до презентации в компании не разглашали информацию, какие именно продукты представят в сентябре.

Ходили слухи, что будет представлена новая версия Apple Watch и новый iPad Air, а вот нового iPhone так и не покажут. Так что же Apple представила на ежегодном ивенте?

Новые iPad Air и iPad 8-го поколения

Apple представила новый iPad Air с полноэкранным дизайном, как и iPad Pro. У него большой 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360×1640 пикселей.

В новой модели компания переместила кнопку Touch ID с передней части устройства на верхнюю часть кнопки сна/пробуждения.

В новом iPad Air также новый чип A14 Bionic, 6-ядерный процессор, новая 4-ядерная архитектура графического процессора и 16-ядерный нейронный движок.

Также гаджет оснащен 12-мегапиксельной камерой сзади — как в iPad Pro, но с улучшенной стабилизацией видео. Также есть фронтальная 7-мегапиксельная камера FaceTime HD. Порт Lightning в устройстве был заменен на USB-C.

Новый iPad доступен в пяти цветах — небесно-голубом, зеленом, серебряном, космическом сером и розовом золоте. Стоимость — от 599 долларов. Продажа должна начаться в следующем месяце.

Кроме того, Apple анонсировала новый iPad восьмого поколения. Он будет иметь такой же дизайн, как и предыдущая модель: с большими верхней и нижней лицевыми панелями и кнопкой Touch ID на передней панели. Он будет оснащен чипом A12 Bionic.

Стоимость — от 329 долларов. Предварительный заказ на сайте компании можно сделать уже сейчас, но в продажу он поступит 18 сентября.

Две версии Apple Watch

Apple анонсировала Watch Series 6, в которых появится новый датчик здоровья: можно будет измерить насыщенность крови кислородом.

Часы оснащены новым чипом S6, который, по словам Apple, является двухъядерным процессором на основе A13 Bionic, как в iPhone 11.

Apple заявляет, что экран Apple Watch Series 6 будет в 2,5 раза ярче в условиях работы на открытом воздухе, а также будет постоянно включен высотомер.

Гаджет будет представлен в нескольких новых цветах, в частности — синий, золотой, серый, графит, красный.

Стоимость Apple Watch Series 6 — от 399 долларов за версию с GPS. Оформить предварительный заказ можно уже сегодня, доступен он будет с пятницы.

Apple также представила часы подешевле Apple Watch SE. Они имеет много тех же функций, что и Series 6 (акселерометр, гироскоп, постоянно включен высотомер и т.д.). Но будут оснащены чипом S5, который использовался в модели Series 5. Их стоимость — от 279 долларов, продажа также начнется в пятницу.

Анонсировано обновления всех операционных систем

Apple заявила, что аппаратные продукты, анонсированные 15 сентября, будут иметь новое программное обеспечение. Компания выпустит ряд обновлений программного обеспечения (iOS 14 iPadOS 14 watchOS 7 и tvOS 14) 16 сентября.

Новый фитнес-сервис

Apple запускает новую услугу премиум-класса под названием Fitness Plus. Она интегрируется с iPhone, iPad и Apple TV, однако Apple заявляет, что сервис создан для Apple Watch.

В ней будет 10 различных типов тренировок, включая йогу, езду на велосипеде и танцы. Ожидается, что новые виды тренировки будут добавляться каждую неделю.

Сервис будет запущен до конца года и будет стоить 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год.

Подписка Apple One — одна для нескольких сервисов компании

Apple также заявила о выпуске новых пакетов подписки Apple One. Пакеты будут объединять много услуг компании на разных уровнях.

В самый дешевый пакет (14,95 долларов в месяц) будет входить подписка на Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и 50 ГБ хранилища iCloud.

Семейный план на шесть человек за 19,95 долларов в месяц добавляет 200 ГБ хранилища iCloud.

Пакет Premier добавляет Apple News Plus, Fitness Plus и 2 ТБ хранилища iCloud. Он будет стоить 29,95 долларов в месяц и им также смогут пользоваться до 6 человек.