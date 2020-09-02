По состоянию на утро среды, 2 сентября, в Украине зафиксировано 2495 новых случав коронавируса COVID-19, что является рекордным показателем с начала вспышки в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Киеве (332), Харьковской области (302), Львовской области (204), Одесской области (203), Тернопольской области (201), Ивано-Франковской области (174), Ровенской области (127), Хмельницкой области (111), Закарпатской области (97).

За сутки скончался 51 человек. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине.

За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 в нашей стране умерли 2656 человек.

При этом выздоровели за сутки 1015 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 58 тыс. 817 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 125 тыс. 798 случаев коронавируса.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 был зафиксирован по состоянию на 29 августа – тогда сообщалось о 2481 случае вируса.

Рекордный показатель по летальности за сутки фиксировался по состоянию на 27 августа: тогда сообщалось о 49 смертях.