Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что на этой должности он будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение”.

Кандидатуру Шабана подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он считает его кандидатуру наиболее удачной, так как у него есть опыт работы в государственном и частном банке.

“Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора”, – сказал Шевченко.

Алексей Шабан с февраля 2020 работал директором Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. К работе в Нацбанке он проработал более 24 лет в ПриватБанке. С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса. С тех пор и до прихода в Национальный банк Алексей Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.