Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что на этой должности он будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение”.
Кандидатуру Шабана подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он считает его кандидатуру наиболее удачной, так как у него есть опыт работы в государственном и частном банке.
“Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора”, – сказал Шевченко.
Алексей Шабан с февраля 2020 работал директором Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. К работе в Нацбанке он проработал более 24 лет в ПриватБанке. С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса. С тех пор и до прихода в Национальный банк Алексей Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.
- 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины.
- Кирилл Шевченко озвучил ключевые планы на этом посту. Он заверил, что поддерживает политику НБУ, “направленную на обеспечение макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы”.