Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3857 проголосовали 332 народных депутата: 226 – от “Слуги народа”, 40 – от ОПЗЖ, 21 – от ВО “Батькивщина”, 15 – от группы “Партия “За майбутне”, 17 – от группы “Довира”, 13 внефракционных.

Не дали ни одного голоса нардепы от “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

В ходе выступления с парламентской трибуны Шевченко озвучил несколько приоритетов своей работы.

“Экономика Украины начинает выходить из карантинных ограничений. Но она продолжает стагнацию. Я хочу сосредоточиться на конкретных шагах, которые может предпринять Национальный банк в этой ситуации”, – отметил он.

Шевченко заверил, что, во-первых, поддерживает политику НБУ, “направленную на обеспечение макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы”.

“Инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого — ценовая стабильность, – ред.)”, – заявил он.

Шевченко уточнил, что, во-вторых, НБУ будет продолжать меры по усилению финансовой стойкости банков.

Во время обсуждения кандидатуры Шевченко во фракции “Голоса” заявили, что рассмотрение этого вопроса не соответствовало процедуре, поскольку фракциям не дали возможности познакомиться с ним. Также не была подана декларация кандидата на должность.

Глава “Батькивщины” Юлия Тимошенко, советником которой Шевченко был в 2009 году, призвала зал поддержать его кандидатуру.

Во фракции “Европейской Солидарности” призвали Шевченко быть независимым, а не “человеком Зеленского”.

Кирилл Шевченко — многолетний руководитель “Укргазбанка”. Его кандидатура в качестве нового главы НБУ обсуждалась в Офисе президента еще в начале июля — сразу же после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.