Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно предоставления нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский защищал перестановки в кабинете министров, которые расстроили инвесторов и встревожили избирателей, поддержавших его на выборах весной 2019 года.

Как отмечается, правительство Алексея Гончарука инвесторов устраивало. Кроме того, Генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

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Новый министр финансов Игорь Уманский пообещал продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), включая визит в Вашингтон в ближайшие недели вместе с новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Новый кредит в размере 5,5 миллиардов долларов был отсрочен на несколько месяцев, частично из-за опасений по поводу влияния олигархов на правительство. Программа МВФ жизненно важна для иностранных инвесторов.

“Последние кадровые перестановки в правительстве Зеленского увеличивают риск провала реформ. Это, вероятно, существенно задержит переговоры с МВФ”, – говорится в Oxford Economics.

Bloomberg отмечает, что Зеленский видит снижение своих рейтингов из-за падения экономики и провала реформ.

Зеленский уверяет, что олигархи не имеют никакого влияния на его правительство.

“Им принадлежит 70%-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать”, – сказал он.