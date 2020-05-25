В июне многие страны возобновляют авиаперелеты. В связи с этим многие задаются вопросом: стоит ли носить защитные костюмы в аэропортах и самолетах?

Журналисты The Washinghton Post опросили представителей медицинской и транспортной отраслей, чтобы разобраться в вопросе.

Что думают врачи?

Одноразовые защитные костюмы достаточно доступные — в Сети можно купить по цене до 20 долларов. Тем не менее, медики не рекомендуют массово носить их во время авиаперелетов.

В Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США считают, что в этом нет смысла.

“Ношение костюма в самолете не является необходимым, но может вызвать неоправданное беспокойство у других путешественников”, — отметил сотрудник CDC Скотт Поли.

Поли также напомнил, что CDC рекомендует носить тканевые маски для лица в общественных местах, где трудно соблюдать дистанцию с другими людьми. Самолеты и аэропорты — не исключение.

Что рекомендуют авиакомпании?

Главный медицинский работник компании Healix International Адриан Хайзлер проинформировал, что ни Ассоциация безопасности полетов Европейского союза, ни Международная ассоциация воздушного транспорта не давали официальных рекомендаций носить защитные костюмы в самолетах — ни для пассажиров, ни для членов экипажа. Исключение составляют случаи, когда борт перевозит заболевших коронавирусной инфекцией пассажиров.

В то же время несколько авиаперевозчиков потребовали, чтобы их бортпроводники носили защитные костюмы на самолетах. Как сообщает американский телеканал CNN, такие рекомендации уже озвучили Qatar Airways, Philippine Airlines и AirAsia.

Аналогичных рекомендаций для пассажиров пока не было.

Риски ношения защитных костюмов

Адриан Хайзлер отметил, что ношение костюмов не только не является эффективным для защиты от COVID-19, но и может быть опасным.

Он обратил внимание на то, что костюм может создать у владельца ложное чувство безопасности.

“Это то, что присуще всем средствам индивидуальной защиты. Они заставляют владельца думать, что он как-то лучше защищен”, — сказал Хайзлер.

Также специалист подчеркнул, что многие не знают, как правильно снимать костюмы и в результате могут все равно вступить в контакт со следами COVID-19.

Помимо этого, Хайзлер обратил внимание на то, что эти средства защиты к тому же являются крайне неудобными.

“Существуют сотни различных видов костюмов, и, если они не сложные, в них может быть очень жарко. И это просто неудобно”, — добавил он.

Потому Хайзлер, как и CDC, рекомендует носить защитные маски для лица в самолетах, потому что “если все носят маску, риск передачи коронавируса снижается”.