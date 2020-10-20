Объемы предварительных заказов iPhone 12 и iPhone 12 Pro — двух из четырех новых смартфонов от Apple — почти достигли отметок, которых достигла вся линейка iPhone 11.

Об этом со ссылкой на аналитика TF Securities Минг-Чи Куо сообщает портал Apple Insider.

В пятницу, 16 октября, новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro стали доступны для предварительного заказа.

По оценкам Куо, продажи новых смартфонов достигли 1,7-2 млн за первые 24 часа. В то время как линейка iPhone 11 собрала 0,5-0,8 млн предварительных заказов.

“Количество заказов iPhone 12 Pro превзошла наши ожидания”, — пишет Куо.

Аналитик прогнозирует, что iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые можно будет заказать с 6 ноября, не будут иметь такой же успех.

По его мнению, на iPhone 12 и 12 Pro будет приходиться от 30% до 35% поставок iPhone 12 в четвертом квартале 2020 года. Доли iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 10-15% и 15-20% соответственно.