Главой ОБСЕ стала представительница Швеции Анн Линде

В первый день 2021 года в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось руководство. Управлять организацией в этом году будет Швеция.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что Швеция получает мандат на год и меняет Албанию. В течение года Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе. В частности, наблюдатели будут контролировать честность выборов, осуществлять поддержку основных свобод и защиты меньшинств, а также будут бороться с контрабандой людей и терроризмом.

По ротационному принципу, в 2021 году главой ОБСЕ стала руководительница Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.

“Продолжать способствовать широкому участию представителей гражданского общества в обсуждениях вопросов безопасности будет приоритетом нашего года в должности главы ОБСЕ. Наша поддержка укрепления демократических процессов, права на свободу мысли и выражения будет неизменной в 2021 году”, – отметила Линде.

Впервые в истории генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала женщина. Эту должность получила немка Хельга Шмид.