Спецпред главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила об отсутствии прогресса по созданию плана действий для урегулирования ситуации на Донбассе.

Заявление посла опубликовано на сайте ОБСЕ.

“Из-за расхождений во взглядах политическая рабочая группа не смогла продвинуться в разработке проекта плана действий, полностью соответствующего Минским договоренностям. Прогресс в этом вопросе требует конструктивности и готовности к компромиссам”, — заявила Грау.

Комментируя режим “тишины” Грау отметила, что в целом его придерживаются, но недавно впервые с июля в результате обстрела были ранены двое гражданских лиц.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 ноября, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

По ее итогам в пресс-службе делегации не информировали о каких-либо сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, которыми занимается ТКГ. Было сообщено лишь об инициативе провести внеочередное заседание, а также о двух требованиях украинской стороны: новая встреча “нормандской четверки” должна состояться до конца года, к тому же времени Россия должна четко определить свою позицию по выполнению договоренностей.