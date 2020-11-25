Заявление посла опубликовано на сайте ОБСЕ.
“Из-за расхождений во взглядах политическая рабочая группа не смогла продвинуться в разработке проекта плана действий, полностью соответствующего Минским договоренностям. Прогресс в этом вопросе требует конструктивности и готовности к компромиссам”, — заявила Грау.
Комментируя режим “тишины” Грау отметила, что в целом его придерживаются, но недавно впервые с июля в результате обстрела были ранены двое гражданских лиц.
Как сообщалось ранее, сегодня, 25 ноября, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
По ее итогам в пресс-службе делегации не информировали о каких-либо сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, которыми занимается ТКГ. Было сообщено лишь об инициативе провести внеочередное заседание, а также о двух требованиях украинской стороны: новая встреча “нормандской четверки” должна состояться до конца года, к тому же времени Россия должна четко определить свою позицию по выполнению договоренностей.
- Журналист Сергей Гармаш, представитель ОРДЛО и советник украинской делегации в ТКГ отметил, что в центре обсуждения был “План совместных шагов” для группы.
- Как известно, ранее украинская сторона представила свой план. Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе отбросили этот план и поддержали предложенный боевиками.
- По словам Гармаша, заседание получилось напряженным из-за того, что Россия поддержала план, предложенный боевиками, но отказывается подавать его на обсуждение группы от своего имени.