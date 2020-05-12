Из-за вспышки коронавируса и карантина Одесский международный кинофестиваль в этом году состоится не летом, а осенью и впервые в онлайн-формате.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль перенесен на 25 сентября – 3 октября 2020 года.

“Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанных с ней карантинный ограничений во всем мире Одесский международный кинофестиваль в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Кроме того, изменены даты проведения 11-го ОМКФ: фестиваль будет проходить не традиционно в июле, а осенью – с 25 сентября по 3 октября”, – отмечается в сообщении.

Организаторы заверили, что даже в онлайн-формате в программе Одесского кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также мастер-классы и пресс-конференции. Кроме того, в онлайн-формате состоится индустриальная часть кинофестиваля Film Industry Office.

Помимо онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open-air киноперформанса на Потемкинской лестнице.

Информация о приобретении абонементов на онлайн-мероприятие будет сообщена дополнительно. Владельцы уже приобретенных абонементов получат всю необходимую информацию в ближайшее время.