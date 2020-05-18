Из-за скандального интервью Дмитрия Гордона с террористом "ДНР" Игорем Гиркиным под офисом издания "Гордон" прошли несколько акций протеста.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Активистов возмутило и то, что журналист интервьюирует террориста, и то, что общение с Гордона с Гиркиным проходило в дружелюбной манере. Журналист “улыбался и кивал головой”, говоря о погибших на Донбассе украинцах, отмечали активисты.

В связи с этим у офиса редакции издания “Гордон” на улице Щекавицкой, 30/39 в Киеве прошли несколько акций протеста.

Сперва к зданию редакции пришла первая группа активистов. Они изрисовали инсталляцию (коллаж из фотографий Дмитрия Гордон с известными личностями, многие из которых — звезды российской эстрады), размещенную на входе в офис редакции, красным маркером.

По словам активиста Николая Выговского, принимавшего участие в акции, впоследствии его и других активистов доставили в отделение полиции для дачи пояснений.

Около 21 часа к помещению редакции прибыла вторая группа активистов. Они требовали, чтобы Дмитрий Гордон вышел к ним и ответил на вопросы по поводу интервью с Гиркиным. Прибыв на место, активисты узнали, что в редакции журналиста нет.

Не дожидаясь появления Гордона, активисты начали оставлять надписи баллончиком на плитке у входа в помещение редакции. Сперва появились несколько надписей “г**дон”.

Позднее активисты оставили надписи: “Г**дон в Лугандон” и “Лиса мр*зь”.

Стоит отметить, что на месте присутствовали несколько сотрудников полиции. Из общего числа правоохранителей только один предпринимал попытки препятствовать проведению акции.

Количество участников акции постепенно увеличивалось во время ее проведения. К концу количество присутствующих активистов достигло нескольких десятков.

Также активисты зажгли файеры и скандировали: “Гордон г**дон геть в Лугандон”. В конце акции митингующие забросали вход в редакцию сырыми яйцами.