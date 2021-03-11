Об этом на пресс-конференции заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

“Сейчас по нашей информации СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко. Это хорошо перекликается с тезисами, озвученными Офисом президента в недавнем интервью пресс-сектетаря Мендель. Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса президента, и Офиса генпрокурора”, – говорит Новиков.

По его словам, в Офисе генпрокурора ищут того, кто согласится подписать подозрение политику. Однако желающих это сделать нет.

Вместе с тем адвокат Игорь Головань напомнил, что для выполнения задач по преследованию Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) грубо нарушает закон и пользуется “прикрытием” Печерского суда.

По его словам, во время отчета в Верховной Раде Украины глава ГБР Сухачев солгал народным депутатам, заявив, что местонахождение ГБР определяется согласно разъяснению Верховного Суда Украины по месту юридического адреса. На самом деле такого разъяснения нет, о чем свидетельствует полученный из Верховного Суда ответ на запрос адвокатов.

“Мы считаем, что эти ложные утверждения, которые господин Сухачев делал в Верховной Раде, и его указания следователям общаться только с Печерским судом являются свидетельством того, что его так же “взяли в оборот”, как и его предшественников, начиная от Романа Трубы”, – говорит Новиков.

Кроме того, Головань напомнил, что Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским.

“Вся деятельность ГБР, которая ведется сейчас и которая искусственно подводится под подсудность Печерского суда, является незаконной. И мы обращаем на это внимание в том числе и наших коллег адвокатов, которым приходится взаимодействовать с ГБР”, – говорит Илья Новиков.

Напомним, во вторник, 9 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) провела допрос нардепа “Оппозиционные платформы – За життя” Виктора Медведчука.

Ранее СМИ сообщали, что пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по этому же поводу дважды, однако он так и не пришел в спецслужбу.