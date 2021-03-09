Об этом в комментарии #Буквам сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

В частности, он подтвердил, что допрос касался так называемых “пленок Медведчука-Суркова”. Отметим, что Владислав Сурков – бывший помощник президента РФ Владимира Путина.

“9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Виктора Медведчука. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, фигурирующих в так называемых “пленках Медведчука-Суркова”, которые ранее были обнародованы в СМИ”, – сообщил Дехтяренко.

Как сообщалось, ранее издание Цензор.НЕТ опубликовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, обсуждающих широкий круг вопросов: поставки электроэнергии в Крым, обмен пленными на Донбассе и тому подобное. Разговор якобы датируется 2014 годом. Во время записи Медведчук неоднократно упоминает пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.