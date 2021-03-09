Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей, – СМИ

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Отмечается, что власти Японии решили запретить присутствие иностранных зрителей на трибунах во время Олимпийских игр из-за опасений относительно распространения опасных штаммов коронавируса. Официально о своем решении правительство страны сообщит на следующей неделе.
На церемонии открытия Олимпийских игр будут присутствовать спортсмены, а также специальные гости, которых пригласили на событие заранее. Таким образом организаторы хотят минимизировать большое скопление людей.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В прошлом году соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.
- Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, что Токийские игры-2021 пройдут успешно, несмотря на резкий рост числа заболеваний коронавирусом в мире.
- Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что для проведения перенесенных игр потребуются дополнительные 200 миллиардов иен, или 1,92 млрд долларов.