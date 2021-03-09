Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей, – СМИ

Олимпийские игры в Токио, которые состоятся этим летом, пройдут без иностранных зрителей на трибунах. Более того, церемонию открытия проведут без зрителей.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что власти Японии решили запретить присутствие иностранных зрителей на трибунах во время Олимпийских игр из-за опасений относительно распространения опасных штаммов коронавируса. Официально о своем решении правительство страны сообщит на следующей неделе.

На церемонии открытия Олимпийских игр будут присутствовать спортсмены, а также специальные гости, которых пригласили на событие заранее. Таким образом организаторы хотят минимизировать большое скопление людей.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В прошлом году соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.