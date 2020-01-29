Российская Федерация продолжает нарушать свои обязательства как оккупирующее государство, призывая жителей Крыма на военную службу.

Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

По информации миссии, за минувший год российские правоохранители открыли 25 уголовных производств в отношении жителей незаконно аннексированного Крымского полуострова, связанных с уклонением от призыва в вооруженные силы РФ.

“Обвиняемых оштрафовали в уголовном порядке на сумму, в эквиваленте, от 243 до 810 долларов США. О первом деле за уклонение от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор мы идентифицировали не менее 68 уголовных производств за уклонение, по которым было опубликовано, по меньшей мере, 32 обвинительных приговора”, — говорится в сообщении миссии.

Это является нарушением обязательств государства-оккупанта, коим является Российская Федерация. Миссия ООН призвала РФ прекратить принудительный призыв граждан и положить конец уголовному преследованию жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу.