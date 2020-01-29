Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
По информации миссии, за минувший год российские правоохранители открыли 25 уголовных производств в отношении жителей незаконно аннексированного Крымского полуострова, связанных с уклонением от призыва в вооруженные силы РФ.
“Обвиняемых оштрафовали в уголовном порядке на сумму, в эквиваленте, от 243 до 810 долларов США. О первом деле за уклонение от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор мы идентифицировали не менее 68 уголовных производств за уклонение, по которым было опубликовано, по меньшей мере, 32 обвинительных приговора”, — говорится в сообщении миссии.
Это является нарушением обязательств государства-оккупанта, коим является Российская Федерация. Миссия ООН призвала РФ прекратить принудительный призыв граждан и положить конец уголовному преследованию жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу.
- Ранее Европарламент принял резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности, в которой признал Россию “неизбежным источником угроз”.
- 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”, которая, в частности, осуждает действия РФ, связанные с арестами крымских активистов по обвинению в терроризме.
- Также была принята резолюция, призывающая РФ, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.