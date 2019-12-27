Об этом сообщили в пресс-службе “Оператора ГТС Украины”.
“Сегодня ООО “Оператор ГТС Украины” и ООО “Молдоватрансгаз” и АО “Молдовагаз” подписали межоператорских техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот шаг позволит транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой.
“Это полностью завершит разблокирования трансбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 получать газ из украинской ГТС”, — подчеркнули в компании.
Также был подписан договор о транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.
- Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил готовность украинского оператора газотранспортной системы работать по европейским законам.
- 24 декабря процесс по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга “Нафтогаза”) был окончательно завершен.