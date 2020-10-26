Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на брифинг Александра Корниенко, председателя партии “Слуги народа”.
Сейчас подсчитано 80% бюллетеней.
“Результаты опроса, которые у нас сейчас есть, они не на 100 процентов. Это 80 процентов бюллетеней по опроса посчитано”, – сказал Корниенко.
Что касается сути самих вопросов, то украинцы ответили на них следующим образом:
Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
Да – 80,98; Нет-13,87;
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
Да – 46,77; Нет – 46,48;
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Да – 89,60; Нет – 7,12;
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли тяжелых больных?
Да – 64,88; Нет – 29,53;
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештскому меморандуму для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Да – 74,21; Нет – 17,21.
- Координатор наблюдения за выборами в Хмельницкой области от ГС ОПОРА и блогер Андрей Попик смог семь раз проголосовать на “всенародном опросе” от президента Владимира Зеленского.