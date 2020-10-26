В "Слуге народа" обнародовали предварительные результаты опроса от президента Зеленского.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на брифинг Александра Корниенко, председателя партии “Слуги народа”.

Сейчас подсчитано 80% бюллетеней.

“Результаты опроса, которые у нас сейчас есть, они не на 100 процентов. Это 80 процентов бюллетеней по опроса посчитано”, – сказал Корниенко.

Что касается сути самих вопросов, то украинцы ответили на них следующим образом:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Да – 80,98; Нет-13,87;

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Да – 46,77; Нет – 46,48;

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Да – 89,60; Нет – 7,12;

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли тяжелых больных?

Да – 64,88; Нет – 29,53;

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештскому меморандуму для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Да – 74,21; Нет – 17,21.