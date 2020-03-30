Об этом сообщает The New York Times.
Летние Олимпийские игр перенесли из-за пандемии коронавируса. Игры перенесли на 2021 год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. В связи с этим также будет изменен график тренировок для спортсменов.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил, что была выбрана эта дата, чтобы предоставить организаторам максимальное время для борьбы с последствиями коронавируса.
Отмечается, что отсрочка повлекла за собой целый ряд сложностей для организаторов в вязи с планированием. Изменения касаются ряда сторон, чьи интересы затронуты.
- Ранее во Международном олимпийском комитете рассказали, что Олимпийские игры в Токио вероятнее просто отменят, чем будут переносить, если риск от коронавируса будет слишком высок.
- Накануне глава Олимпийского комитета Японии (JOC) Ясухиро Ямашита заявил, что вскоре будет официально принято решение о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса.