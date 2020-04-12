В данный момент Украина движется по оптимистическому сценарию распространения коронавируса COVID-19, который предусматривает инфицирование не более 2 % населения.

Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы рассчитали несколько прогнозов – оптимистический и более пессимистический. Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна”, – заявил он.

Ляшко уточнил, что наша страна сейчас движется “по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2 % населения”.

“Почему 2 % это оптимистичный сценарий? Потому что, по нашим расчетам, при 2 % инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии”, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что если количество инфицированных достигнет 10% и более, это спровоцирует коллапс медицинской системы.

“Если же будет 10 % и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10 % во времени”, – добавил Ляшко.