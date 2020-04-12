Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Мы рассчитали несколько прогнозов – оптимистический и более пессимистический. Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна”, – заявил он.
Ляшко уточнил, что наша страна сейчас движется “по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2 % населения”.
“Почему 2 % это оптимистичный сценарий? Потому что, по нашим расчетам, при 2 % инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии”, – отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что если количество инфицированных достигнет 10% и более, это спровоцирует коллапс медицинской системы.
“Если же будет 10 % и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10 % во времени”, – добавил Ляшко.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.
- Виктор Ляшко сообщил, что пик заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля.