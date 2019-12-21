Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

“Протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”, НАК “Нафтогаз Украины”, ОАО “Газпром”)”, – говорится в сообщении.

В протоколе отмечается, что в “пакете” “Газпром” и “Нафтогаз” подпишут и исполнят безотзывное соглашение об урегулировании, предусматривающее:

выплату до 29.12.2019 около 2,9 млрд долл. США с учетом пени в соответствии с решением Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.;

отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений в том числе иски НАК “Нафтогаз Украины” на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки);

снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО “Газпром”, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.;

Кроме того, до 29 декабря “Газпром” и Украина должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС №2019-10 “ПАО “Газпром” против Украины”, рассматриваемого арбитражным судом в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

“Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО “Газпром”, основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины №18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда г. Киева от 05.12.2016 г. (включая требование об уплате штрафа и пени)” – говорится в документе.

Также Европейская комиссия должна гарантировать и письменно подтвердить сертификацию ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, а также соответствие законодательства Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС.

В свою очередь, российская сторона должна принять необходимые меры и создать необходимые условия для выполнения ПАО “Газпром” своих обязательств в соответствии с предусмотренным пунктом 1.1 соглашением о выплате по решениям Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.

“При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего Протокола, Стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок”, – резюмируется в протоколе.