Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, договоренность по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора еще на десять лет.

По словам министра, после достижения соглашения на политическом уровнем все контракты должны быть подписаны между компаниями.

Оржель подчеркнул, что контракт будет включать минимальный гарантированный объем транзита 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м в последующие годы (2021-2024).

Он также добавил, что тариф на транспортировку будет увеличиваться.