Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель объяснил, почему платежки за распределение газа приходят даже тем, кто им не пользуется.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам Оржеля, украинцы должны платить за транспортировку газа, даже если не пользуются им для того, чтобы “вся структура работала”.

“Для того, чтобы все время, в любое время суток, украинский потребитель мог и газ находится под давлением, его можно получить… Это стоит денег. Есть те расходы, которые являются условно постоянными. То есть их надо вкладывать даже, если ты не потребляешь. Так складывается тариф. Это такая же услуга, как водоснабжению. Иногда такую ​​систему называют еще абонплатой”, — заявил Оржель.

В свою очередь Андрей Герус, депутат от “Слуги народа” и глава энергетического комитета Верховной Рады, дополнил, что такие платежки — “ошибка”, которую уже пытаются исправить.

“Есть жалобы, что люди фактически не получают газ, но получают платежку за его транспортировки. Мы будем делать обращение на НКРЕКУ, была допущена такая ошибка, мы надеемся, что она будет исправлена, и комиссия, я думаю, будет согласна. Если газа потребляется минимально или не потребляется вообще, эта плата должна быть минимальной символичной. Например, если в квартире есть газовая плита, но в ней никто не жил около года, такая плата должна составлять около 4 гривен”, — сказал Герус.