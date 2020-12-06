Сегодня должны возобновиться решающие переговоры о заключении торгового соглашения между Соединенным Королевством и Евросоюзом, котрое вступит в силу после завершения переходного периода Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Главный переговорщик Великобритании по Brexit лорд Фрост встретится в Брюсселе со своим коллегой из ЕС Мишелем Барнье, чтобы попытаться преодолеть “существенные разногласия” между двумя сторонами.

Источник в Великобритании сообщил BBC, что договоренность о сделке до конца года может стать “последним броском кости”.

Политический корреспондент агентства Крис Мейсон сказал, что настроение было мрачным, но обе стороны все еще хотели сделки.

“Часто самый темный час наступает как раз перед рассветом”, – отметил собеседник BBC в британском правительстве.

Воскресная встреча состоится после того, как переговоры между премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не достигли договоренности. В субботу они разговаривали по телефону в течение часа, но не смогли выйти из тупика по критическим вопросам.

В опубликованном впоследствии совместном заявлении они сообщили, что права на рыбную ловлю, правила конкуренции и то, как будет обеспечиваться исполнение сделки, по-прежнему вызывают затруднения.

“Обе стороны подчеркнули, что никакое соглашение невозможно, если эти вопросы не будут решены”, – говорится в заявлении.

Как известно, Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года. Основанием для выхода послужил результат референдума от 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход из ЕС.

Согласно соглашению с ЕС, 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но при этом осталась частью единого экономического пространства вплоть до конца 2020 года. В течение этих 11 месяцев стороны должны были договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.