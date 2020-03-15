Его предложила провести миланская уличная группа Fanfaroma, информирует ANSA.
Музыканты призвали итальянцев устроить “флешмоб на балконе”: выйти на балконы, сыграть на инструментах и спеть, чтобы “взбодрить” свой город.
Жители Италии откликнулись на призыв. В пятницу вечером, 13 марта, они вышли на балконы своих домов, чтобы исполнить жизнеутверждающие песни. Некоторые пели из окон.
Многие играли на музыкальных инструментах, чтобы аккомпанировать себе.
Видеозаписями участники флешмоба делились в социальных сетях.
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Карантин в Італії:
Як люди сидять вдома, не сумують і розважаються + повітрям дихають 💪🏼
Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.
Hoy Italia, Roma en la imagen, a las 18:00h ha sonado el himno nacional en todos los balcones. Una iniciativa para intentar levantar la moral en el encierro y romper el silencio en las calles. pic.twitter.com/McYx8P1C77
— Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) March 13, 2020
- 11 марта власти Италии решили ужесточить карантинные меры из-за вспышки коронавируса COVID-19. Так, принято решение закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.
- В Италии 13 марта от коронавируса Covid-19 умерла 66-летняя украинка Раиса Малышева, которая там работала.