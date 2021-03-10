“За” “План спасения Америки” проголосовали представители Демократической партии США.

Итоговое голосование состоялось в среду, 10 марта. Теперь документ направят на подпись президенту. Ожидается, что подписание состоится в пятницу, 12 марта.

Результат голосования – 220 “за” и 211 “против”. Все республиканцы проголосовали “против”. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал “против”.

6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.

Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.

  • 350 миллиардов долларов передадут правительствам штатов и местным властям на преодоление последствий пандемии.
  • 130 миллиардов передадут на помощь штатам по открытию школ.
  • Не изменится сумма выплат по безработице. Она останется на уровне 300 долларов в неделю до 6 сентября.
  • Семьи, годовой доход которых ниже 150 тысяч долларов в год, получат налоговые возвраты на 10,2 тысяч долларов.
  • 800 миллионов долларов направят на услуги для бездомных детей.
  • 14 миллиардов долларов на распространение вакцины.
  • 49 миллиардов – на проведение тестирования и отслеживание контактов больных коронавирусом.
  • 12 миллиардов долларов на открытие предприятий пищевой промышленности.
    45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье.
  • 30 миллиардов долларов на развитие туризма.
  • Миллиарды – на развитие малого бизнеса и возобновление работы концертных площадок.

Представители Республиканской партии продолжают критиковать одобренный пакет финансовой помощи. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ранее так бессистемно почти 2 триллиона долларов еще не тратились.

  • Президент США Джо Байден приветствовал принятие Закона в интересах народа (H.R. 1), который накануне одобрили члены Палаты представителей. Это начало избирательной реформы, предусматривающей изменения в повышении безопасности процесса выборов и защите прав избирателей.