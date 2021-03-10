Палата представителей США проголосовала "за" план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Он предусматривает вливание в экономику 1,9 триллиона долларов.

“За” “План спасения Америки” проголосовали представители Демократической партии США.

Итоговое голосование состоялось в среду, 10 марта. Теперь документ направят на подпись президенту. Ожидается, что подписание состоится в пятницу, 12 марта.

Результат голосования – 220 “за” и 211 “против”. Все республиканцы проголосовали “против”. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал “против”.

6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.

Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.

350 миллиардов долларов передадут правительствам штатов и местным властям на преодоление последствий пандемии.

130 миллиардов передадут на помощь штатам по открытию школ.

Не изменится сумма выплат по безработице. Она останется на уровне 300 долларов в неделю до 6 сентября.

Семьи, годовой доход которых ниже 150 тысяч долларов в год, получат налоговые возвраты на 10,2 тысяч долларов.

800 миллионов долларов направят на услуги для бездомных детей.

14 миллиардов долларов на распространение вакцины.

49 миллиардов – на проведение тестирования и отслеживание контактов больных коронавирусом.

12 миллиардов долларов на открытие предприятий пищевой промышленности.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье. 30 миллиардов долларов на развитие туризма.

Миллиарды – на развитие малого бизнеса и возобновление работы концертных площадок.

Представители Республиканской партии продолжают критиковать одобренный пакет финансовой помощи. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ранее так бессистемно почти 2 триллиона долларов еще не тратились.