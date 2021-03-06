Сенат США проголосовал за план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Это пакет финансовой помощи на сумму 1,9 трлн долларов. Таким образом, политики реализовали первый приоритет Белого дома.

Об этом сообщает The New York Times.

Пакет помощи “Американский план спасения” окажет огромное влияние на борьбу с бедностью в США. Он предусматривает “щедрое увеличение налоговых льгот для американцев с низким доходом”. В первую очередь это касается семей, у которых есть дети. Деньги предусмотрены на увеличение выплат по уходу за ребенком, а также помощь по оплате медицинского обслуживания, аренды жилья и покупки продуктов питания.

Решение “за” было принято спустя более 27 часов обсуждения законопроекта сенаторами. Сенаторы из Республиканской партии пытались внести различные корректировки в законопроект, но представители демократов все же сумели удержать позиции и не допустить серьезных изменений в предложенном документе.

“Настал новый день, и мы говорим американскому народу, что помощь уже в пути”, – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Результаты голосования: 50 демократов “за”, 49 республиканцев “против”.

Теперь законопроект направят на рассмотрение в Палату представителей, где, как ожидается, на следующей неделе он будет одобрен и отправлен Байдену до истечения срока действия федеральных пособий по безработице, 14 марта.

Представители Республиканской партии продолжают критиковать одобренный пакет финансовой помощи. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ранее так бессистемно почти 2 триллиона долларов еще не тратились.

Главным камнем преткновения пакета помощи был раздел об увеличении минимальной заработной платы в США до 15 долларов в час. Многие сенаторы из числа Демократической партии отказались поддерживать такую инициативу. Это связано с тем, что это низкая оплата труда для крупных штатов и фактически в два раза выше – для мелких штатов. Такой шаг мог бы привести к инфляции и экономическому кризису. Восемь демократов в Сенате присоединились к республиканцам, проголосовав “против” поправки, чем аннулировали все шансы на то, чтобы она попала в финальную редакцию “пакета помощи”.

Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.

350 миллиардов долларов передадут правительствам штатов и местным властям на преодоление последствий пандемии.

130 миллиардов передадут на помощь штатам по открытию школ.

Не изменится сумма выплат по безработице. Она останется на уровне 300 долларов в неделю до 6 сентября.

Семьи, годовой доход которых ниже 150 тысяч долларов в год, получат налоговые возвраты на 10,2 тысяч долларов.

800 миллионов долларов направят на услуги для бездомных детей.

14 миллиардов долларов на распространение вакцины.

49 миллиардов – на проведение тестирования и отслеживание контактов больных коронавирусом.

12 миллиардов долларов на открытие предприятий пищевой промышленности.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье. 30 миллиардов долларов на развитие туризма.

Миллиарды – на развитие малого бизнеса и возобновление работы концертных площадок.

Накануне сенаторы перешли к следующему шагу на пути к принятию масштабного “Плана по спасению Америки” – пакета экономической помощи на сумму 1,9 трлн долларов.