Об этом сообщает The New York Times.
Пакет помощи “Американский план спасения” окажет огромное влияние на борьбу с бедностью в США. Он предусматривает “щедрое увеличение налоговых льгот для американцев с низким доходом”. В первую очередь это касается семей, у которых есть дети. Деньги предусмотрены на увеличение выплат по уходу за ребенком, а также помощь по оплате медицинского обслуживания, аренды жилья и покупки продуктов питания.
Решение “за” было принято спустя более 27 часов обсуждения законопроекта сенаторами. Сенаторы из Республиканской партии пытались внести различные корректировки в законопроект, но представители демократов все же сумели удержать позиции и не допустить серьезных изменений в предложенном документе.
“Настал новый день, и мы говорим американскому народу, что помощь уже в пути”, – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.
Результаты голосования: 50 демократов “за”, 49 республиканцев “против”.
Теперь законопроект направят на рассмотрение в Палату представителей, где, как ожидается, на следующей неделе он будет одобрен и отправлен Байдену до истечения срока действия федеральных пособий по безработице, 14 марта.
Представители Республиканской партии продолжают критиковать одобренный пакет финансовой помощи. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ранее так бессистемно почти 2 триллиона долларов еще не тратились.
Главным камнем преткновения пакета помощи был раздел об увеличении минимальной заработной платы в США до 15 долларов в час. Многие сенаторы из числа Демократической партии отказались поддерживать такую инициативу. Это связано с тем, что это низкая оплата труда для крупных штатов и фактически в два раза выше – для мелких штатов. Такой шаг мог бы привести к инфляции и экономическому кризису. Восемь демократов в Сенате присоединились к республиканцам, проголосовав “против” поправки, чем аннулировали все шансы на то, чтобы она попала в финальную редакцию “пакета помощи”.
Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.
- 350 миллиардов долларов передадут правительствам штатов и местным властям на преодоление последствий пандемии.
- 130 миллиардов передадут на помощь штатам по открытию школ.
- Не изменится сумма выплат по безработице. Она останется на уровне 300 долларов в неделю до 6 сентября.
- Семьи, годовой доход которых ниже 150 тысяч долларов в год, получат налоговые возвраты на 10,2 тысяч долларов.
- 800 миллионов долларов направят на услуги для бездомных детей.
- 14 миллиардов долларов на распространение вакцины.
- 49 миллиардов – на проведение тестирования и отслеживание контактов больных коронавирусом.
- 12 миллиардов долларов на открытие предприятий пищевой промышленности.
45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье.
- 30 миллиардов долларов на развитие туризма.
- Миллиарды – на развитие малого бизнеса и возобновление работы концертных площадок.
Накануне сенаторы перешли к следующему шагу на пути к принятию масштабного “Плана по спасению Америки” – пакета экономической помощи на сумму 1,9 трлн долларов.
- Президент США Джо Байден приветствовал принятие Закона в интересах народа (H.R. 1), который накануне одобрили члены Палаты представителей. Это начало избирательной реформы, предусматривающей изменения в повышении безопасности процесса выборов и защите прав избирателей.